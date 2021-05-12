Мишустин объяснил подорожание продуктов в России жадностью производителей

Председатель правительства России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом кабинета министров, заявил, что ответственность за рост цен на продукты питания в стране лежит на некоторых производителях и торговых сетях, которые наживаются на ажиотажном спросе, сообщает РИА «Новости».

«Важно сказать еще об одной причине, почему растут цены. Это жадность, жадность отдельных производителей и торговых сетей. И здесь хочу напомнить: у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах», — заметил Мишустин.

В начале года правительство России объявило о введении комплекса мер по стабилизации роста цен на ключевые продукты питания.

До этого тему подорожания продуктов в России поднял президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Он призвал не допустить ситуации, при которой россиянам будет не хватать средств на еду.

Ранее в России выросли цены на овощи и яйца.