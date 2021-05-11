Вильфанд рассказал, что погода в столице позволяет отключить отопление

Среднесуточная температура, ожидающаяся на этой неделе в столице, позволит отключить отопление в домах. Об этом РИА «Новости» заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Столбики термометров москвичей будут показывать не менее +8°С.

«Согласно прогнозам, и в Москве отопление прекращается, потому что есть правило — если среднесуточная температура выше 8°С, то отопление можно отключать, а тут будет существенно выше», — подчеркнул метеоспециалист.

По его словам, среднесуточные значения температуры в городе могут достигнуть выше 15 градусов.

«Можно уже вполне прекращать отопление», — обратил внимание Вильфанд.

При этом он предупредил, что в столичный регион могут ненадолго вернуться холода, но воздух станет холоднее на недолгий промежуток времени.

Отопление начали выключать в Москве с понедельника, 10 мая.

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