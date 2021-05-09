Заявки на участие в онлайн-шествии «Бессмертный полк» подали около 5 млн человек

Порядка 5 млн человек подали заявки на участие в онлайн-шествии «Бессмертного полка» в 2021 году. Об этом заявили организаторы акции, передает «Интерфакс».

«Прием заявок на участие в шествии «Бессмертного полка онлайн» завершен — к прошедшим в трансляции прошлого года более чем 2,5 млн участников присоединилось порядка 2,5 млн новых анкет», — уточняют в движении.

Заявки, загруженные до 10.00 7 мая и одобренные модераторами, попали в трансляцию шествия «Бессмертного полка» 9 мая.

Все анкеты, отправленные после 10.00 7 мая и подтвержденные модераторами, пройдут в виртуальном строю «Бессмертного полка онлайн» после 9 мая. Посмотреть его можно будет, в том числе, на сайте проекта.

«Длительность шествия в каждом из регионов разная — в зависимости от количества поданных заявок», — добавили организаторы.

По их словам, подключиться к трансляции смогут и иностранные граждане.

В текущем году шествие «Бессмертного полка» организовано в сети на фоне эпидобстановки с коронавирусной инфекцией в России.

Ранее сообщалось, что на сайт «Бессмертного полка» совершили массивные хакерские атаки.