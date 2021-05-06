В Москве в четверг ожидается до +19°С

В Москве в четверг, 6 мая, ожидается до +15°С, облачность с прояснениями и небольшой дождь, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +17 до +19°C. Будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер будет юго-западным и южным, его скорость составит 7-12 м/с, местами возможны порывы до 20 м/с.

Ночью температура опустится до +5...+7°C. Сохранится облачность с прояснениями, а также местами небольшой дождь. Ветер изменит направление на южное, сохранит скорость 5-10 м/с.

Атмосферное давление днем составит 740, а ночью составит 743 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.