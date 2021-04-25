Бастрыкин потребовал доложить о проверке возможных издевательств в столичной больнице

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин получит доклад по результатам проверки видео, на котом в одной из больниц в Москве якобы издевались над пожилой пациенткой. Об этом говорится в сообщении на сайте СК РФ.

«Председатель СК России затребовал полный доклад о первых результатах проверочных мероприятий... Он также потребовал досконально изучить ситуацию, тщательно опросить пациентов больницы, в том числе, пожилую женщину, предположительно, пострадавшую от действий медперсонала и в случае подтверждения появившейся информации принять меры в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении.

Ранее в Telegam-каналах появилось видео, где, как утверждается, в московской больнице медсестра издевается над пациенткой и оскорбляет её.

До этого двум медсестрам туберкулезной больницы в Новосибирске предъявили обвинения в истязаниях детей. По данным следствия, 2 ноября 35-летняя медсестра ударила по лицу малолетнего пациента после того, как ребенок проснулся и встал с кровати до подъема. 4 ноября подозреваемая схватила девочку за волосы, подняла над полом и с силой кинула на кровать за то, что та ходила по палате во время тихого часа.