Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Наука

Названы анализы, которые помогают выявить патологии почек

Врач Котенко: для оценки почек нужны анализы крови на креатинин и мочи на белок
superbeststock/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы диагностировать хроническую болезнь почек достаточно определить концентрацию креатинина в крови, выполнить анализ мочи на альбумин или белок, рассказал «Газете.Ru» профессор кафедры общей терапии Пироговского университета Олег Котенко.

Хроническая болезнь почек (ХБП) — это состояние, при котором происходит постепенное и необратимое снижение функции почек в течение трех и более месяцев. Они утрачивают способность эффективно фильтровать кровь, что приводит к накоплению токсинов и нарушению работы всего организма. Заболевание часто развивается незаметно и обнаруживается уже на поздних стадиях, поэтому регулярная диагностика крайне важна.

«При выявлении отклонений, не требующих экстренных показаний для госпитализации, необходимо повторно, через три месяца, исследовать концентрацию креатинина в плазме крови, рассчитать по формуле CKD-EPI скорость клубочковой фильтрации (СКФ) и тем самым можно будет подтвердить не только сам факт наличия болезни, но и определить стадию заболевания. Позднее выявление ХБП в значительной степени обусловлено отсутствием внимания врачей первичного звена к необходимости оценки функционального состояния почек у своих пациентов. Можно также отметить, что в нашем здравоохранении фактически отсутствуют программы скрининга на ранее выявление патологии почек», – объяснил врач.

По словам Котенко, в России, как и во всем мире, частота распространения ХБП в настоящее время составляет 10% от общей численности населения.

«Однако в связи как с общим старением населения, так и с улучшением выживаемости пациентов с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе и хронической сердечной недостаточности, – частота выявления таких пациентов растет. И это происходит как с улучшением диагностики, так и по причине большего охвата населения для обследования функционального состояния почек. Все перечисленные факторы с учетом таких факторов, как избыточное потребление продуктов с большим содержанием консервантов и бесконтрольное потребление лекарственных средств и особенно нестероидных противовоспалительных препаратов, – позволяет называть ХБП «болезнью века», – заметил доктор.

Главное в терапии ХБП это применение комплекса мероприятий по замедлению прогрессирования ХБП. Это прежде всего достижение нормальных значений артериального давления, нормализации веса тела, а также прием препаратов, которые позволяют замедлить прогрессирование болезни.

Ранее в России нашли способ выявить врастание плаценты у беременных.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27621067_rnd_0",
    "video_id": "record::0ae8e308-d7e6-4016-95b7-3d88bda21d05"
}
 
Теперь вы знаете
Туристы в заложниках: кто рискует не вернуться домой из-за неоплаченного лечения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+