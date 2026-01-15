Названы анализы, которые помогают выявить патологии почек

Чтобы диагностировать хроническую болезнь почек достаточно определить концентрацию креатинина в крови, выполнить анализ мочи на альбумин или белок, рассказал «Газете.Ru» профессор кафедры общей терапии Пироговского университета Олег Котенко.

Хроническая болезнь почек (ХБП) — это состояние, при котором происходит постепенное и необратимое снижение функции почек в течение трех и более месяцев. Они утрачивают способность эффективно фильтровать кровь, что приводит к накоплению токсинов и нарушению работы всего организма. Заболевание часто развивается незаметно и обнаруживается уже на поздних стадиях, поэтому регулярная диагностика крайне важна.

«При выявлении отклонений, не требующих экстренных показаний для госпитализации, необходимо повторно, через три месяца, исследовать концентрацию креатинина в плазме крови, рассчитать по формуле CKD-EPI скорость клубочковой фильтрации (СКФ) и тем самым можно будет подтвердить не только сам факт наличия болезни, но и определить стадию заболевания. Позднее выявление ХБП в значительной степени обусловлено отсутствием внимания врачей первичного звена к необходимости оценки функционального состояния почек у своих пациентов. Можно также отметить, что в нашем здравоохранении фактически отсутствуют программы скрининга на ранее выявление патологии почек», – объяснил врач.

По словам Котенко, в России, как и во всем мире, частота распространения ХБП в настоящее время составляет 10% от общей численности населения.

«Однако в связи как с общим старением населения, так и с улучшением выживаемости пациентов с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе и хронической сердечной недостаточности, – частота выявления таких пациентов растет. И это происходит как с улучшением диагностики, так и по причине большего охвата населения для обследования функционального состояния почек. Все перечисленные факторы с учетом таких факторов, как избыточное потребление продуктов с большим содержанием консервантов и бесконтрольное потребление лекарственных средств и особенно нестероидных противовоспалительных препаратов, – позволяет называть ХБП «болезнью века», – заметил доктор.

Главное в терапии ХБП это применение комплекса мероприятий по замедлению прогрессирования ХБП. Это прежде всего достижение нормальных значений артериального давления, нормализации веса тела, а также прием препаратов, которые позволяют замедлить прогрессирование болезни.

