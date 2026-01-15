Размер шрифта
Мужчина угнал такси в Иркутской области, угрожая ножом водителю

В Иркутской области пьяный мужчина угнал машину таксиста, угрожая ножом
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Пьяный мужчина, угрожая ножом, угнал машину у таксиста в Иркутской области. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.

Пассажир заказал авто из Ангарска в Усолье-Сибирское. Когда водитель попросил оплатить проезд, он достал нож и заставил мужчину выйти из машины, после чего сел за руль и уехал.

Водитель позвонил полицейским, которые, после погони, задержали 26-летнего уроженца Усольского района.

В полиции выяснили, что задержанный превысил норму алкоголя в крови в шесть раз и был без прав. По его словам, он не хотел отдавать деньги, поэтому начал угрожать водителю ножом. В настоящее время он находится в СИЗО, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

3 января сообщалось, что в Москве мужчина пытался угнать ледяной автомобиль. Инцидент произошел в Парке Победы. Мужчина подошел к одной из ледовых фигур, представляющей собой автомобиль, внимательно ее осмотрел, после чего сел внутрь и предпринял попытку отделить скульптуру от основания. Когда у него ничего не вышло, он попытался скрыться, но его задержали. Полицейским он объяснил, что хотел сделать жене необычный подарок.

Ранее полиция поймала за рулем автомобиля школьника, везшего пьяного отца домой.

