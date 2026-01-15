Размер шрифта
Военный эксперт рассказал о преимуществах новой российской РСЗО перед HIMARS

Эксперт Леонков: РСЗО «Сарма» превосходит по дальности HIMARS
Новая российская система залпового огня «Сарма» имеет преимущества перед американской HIMARS. Об этом «Российской газете» сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

Он отметил, что и «Сарма», и HIMARS отличаются мобильностью и высокой точностью. При этом американская система имеет шесть реактивных снарядов калибра 227 миллиметров с дальностью до 70 километров, а «Сарма» способна выпустить шесть ракет калибра 300 миллиметров уже на 120 километров.

Новая РСЗО также обладает преимуществами по сравнению с состоящей на вооружении российской армии системой «Торнадо-С». В частности, «Сарма» весит почти вдвое меньше и может быстрее развертываться на боевой позиции.

О создании РСЗО «Сарма» сообщалось в июне 2023 года. Она является продолжением проекта РСЗО «Кама», создававшегося на шасси «Камаза».

Ранее военкор показал видео с мостом после массированного удара HIMARS по нему.

