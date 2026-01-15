В Дагестане нашли большие партии токсичной детской смеси

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан изъяли из оборота более 100 кг сухих смесей для детского лечебного и диетического питания, которые могут представлять опасность для здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Надзорные мероприятия прошли на складе представительства компании «Авенир» в Махачкале. Там специалисты обнаружили 215 банок продукции общей массой 106 кг на сумму около 248 тыс. рублей. Проверку провели после введения федерального запрета на реализацию данных смесей на территории России с 6 января 2026 года.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, ограничение связано с возможным присутствием в сырье токсина цереулида, выявленного у внешнего поставщика. Употребление продуктов с высоким содержанием этого вещества может вызвать рвоту и диарею в течение нескольких часов. Симптомы схожи с признаками пищевого отравления и аллергической реакции на белки коровьего молока.

Под изъятие попали смеси марок ALFARE AMINO, NAN SUPREME, NAN OPTIPRO 1 и NAN OPTIPRO 2 различных дат выпуска. Руководителю представительства компании выдали предписание о немедленном прекращении их реализации.

Ведомство посоветовало родителям проверить купленные смеси и отказаться от использования продукции из указанных партий. Также жителей региона попросили сообщать в Роспотребнадзор в случае обнаружения такой продукции в торговых точках. Работа по выявлению и изъятию потенциально опасного детского питания продолжается.

