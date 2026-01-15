В России предложили запретить коммерческие батутные центры

Совет при Роспотребнадзоре выступил за запрет деятельности батутных центров

Общественный совет при Роспотребнадзоре выступил за запрет деятельности батутных центров. Об этом свидетельствует протокол заочного заседания Совета.

Заочное голосование состоялось 19 декабря 2025 года. Члены Совета единогласно поддержали предложение.

«Поддержать необходимость законодательного ограничения (запрета) деятельности коммерческих надувных аттракционов, в том числе, батутных центров», — говорится в документе.

Инициатива объясняется тем, что была зафиксирована прямая корреляция между открытием подобных центров и ростом числа обращений в стационары. Позиция Совета, в частности, основана на квалификации медицинским сообществом батутов как оборудования повышенной опасности. При этом наличие защитных сеток и матов не снижает уровень травмоопасности таких аттракционов.

Отмечается, что судебная система квалифицирует инциденты, связанные с батутными центрами, как уголовные преступления постфактум, однако это не способствует предотвращению новых происшествий.

Ранее в Екатеринбурге первоклассница сломала позвоночник в батутном центре.