Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

В России предложили запретить коммерческие батутные центры

Совет при Роспотребнадзоре выступил за запрет деятельности батутных центров
Shutterstock

Общественный совет при Роспотребнадзоре выступил за запрет деятельности батутных центров. Об этом свидетельствует протокол заочного заседания Совета.

Заочное голосование состоялось 19 декабря 2025 года. Члены Совета единогласно поддержали предложение.

«Поддержать необходимость законодательного ограничения (запрета) деятельности коммерческих надувных аттракционов, в том числе, батутных центров», — говорится в документе.

Инициатива объясняется тем, что была зафиксирована прямая корреляция между открытием подобных центров и ростом числа обращений в стационары. Позиция Совета, в частности, основана на квалификации медицинским сообществом батутов как оборудования повышенной опасности. При этом наличие защитных сеток и матов не снижает уровень травмоопасности таких аттракционов.

Отмечается, что судебная система квалифицирует инциденты, связанные с батутными центрами, как уголовные преступления постфактум, однако это не способствует предотвращению новых происшествий.

Ранее в Екатеринбурге первоклассница сломала позвоночник в батутном центре.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27624775_rnd_7",
    "video_id": "record::82a3d57c-e4ca-4c89-ba98-ddf6816c45ff"
}
 
Теперь вы знаете
Туристы в заложниках: кто рискует не вернуться домой из-за неоплаченного лечения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+