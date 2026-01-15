Размер шрифта
В двух российских аэропортах сняли временные ограничения на полеты

Росавиация: в Калуге и Саратове сняли ограничения на полеты
Илья Питалев/РИА Новости

В аэропортах Калуги и Саратова сняли временные ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Аэропорт Саратов (Гагарин) Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — поделился Кореняко.

Также ограничения сняты в аэропорту Калуги «Грабцево». Временные ограничения на полеты вводились для обеспечения безопасности.

Накануне аэропорт Краснодара временно прекращал свою работу. Через несколько часов ограничения были сняты.

13 января в аэропортах Краснодара и Сочи задержали 47 рейсов на вылет и прилет.

В авиагавани Краснодара задержали вылет 17 и прилет 20 рейсов. Согласно онлайн-табло, на вылет задерживались шесть рейсов в Москву, три — в Санкт-Петербург, два — в Новосибирск, по одному — в Казань, Екатеринбург, Красноярск и Сургут, а также в Кутаиси (Копитнари) и Наманган (Узбекистан). На прилет оказались задержаны пять рейсов из Москвы, три — из Сочи, по два — из Санкт-Петербурга и Новосибирска, по одному — из Грозного, Казани, Минеральных Вод, Красноярска и Сургута. Также были задержаны два рейса из Узбекистана и один — из Турции.

Ранее сообщалось, что аэропорт Домодедово продают на «Авито».

