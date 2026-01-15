Размер шрифта
В России составили портрет современной преступницы

КамГУ: самая криминально активная группа среди женщин — россиянки 22–29 лет
Специалисты Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга составили криминологический портрет современной преступницы в России. Возраст оказался одним из ключевых факторов, определяющих не только сам факт совершения преступления, но и его характер. Самая криминально активная группа — женщины от 22 до 29 лет, рассказали «Газете.Ru» в КамГУ им. Беринга.

Как рассказали специалисты, в этом возрасте преступление часто становится девиантным способом разрешения кризиса самоопределения, когда материальный успех любой ценой начинает восприниматься как приоритет. Криминальные действия этих преступниц обычно спонтанны и связаны с эмоциональной нестабильностью.

При этом пик умышленных насильственных преступлений приходится на возраст 30–49 лет. В этот период женщины сталкиваются с максимальным количеством социальных ролей: они одновременно матери, жены, работницы, дочери пожилых родителей. Противоправные действия становятся реакцией на накопленный стресс и социальное давление, своеобразным выходом из ситуации, когда все легальные способы решения проблем кажутся исчерпанными.

У россиянок старше 50 лет криминальное поведение напрямую связано с переживанием возрастного кризиса идентичности и страхом перед социальной изоляцией. Преступления проявляются в основном в бытовых формах: мелкие кражи, мошенничество с пенсиями, конфликты с соседями, переходящие в насилие.

Семейное положение играет не менее важную роль. 47% женщин-преступниц состоят в гражданском браке. Неформальный характер отношений снижает уровень социальной ответственности и делает женщин более восприимчивыми к криминогенным воздействиям. Еще 22% никогда не были замужем — для этой группы характерна высокая склонность к риску и более тщательная подготовка к преступлениям. Только 16% находятся в официальном браке, 15% — вдовы.

Низкий уровень образования, чаще всего ограниченный средним общим, сокращает возможности для легальной самореализации.

Борьба с женской преступностью требует дифференцированного подхода, учитывающего специфические проблемы каждой возрастной категории, особенности семейного положения и образования. Необходимы программы социальной адаптации и профессиональной ориентации. Для женщин среднего возраста — психологическая помощь в преодолении стрессов и семейных конфликтов. Для пожилых — социальная поддержка и профилактика одиночества. Только понимая, что движет преступницами, можно разработать эффективные меры профилактики и ресоциализации.

Работы по изучению феномена женской преступности и разработке мер по ее профилактике будут продолжены. Проект реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» по поручению президента РФ.

