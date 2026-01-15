Депутаты предложили расширить соцподдержку ветеранов армии

Группа депутатов внесет в нижнюю палату парламента законопроект о расширении мер социальной поддержки ветеранов военной службы. Текст инициативы оказался в распоряжении ТАСС.

Документ подготовили вместе с первым заместителем председателя комитета Госдумы по контролю и первым замруководителем фракции «Справедливая Россия» Дмитрием Гусевым. Он предусматривает внесение изменений в закон «О ветеранах» и направлен на усиление социальных гарантий для данной категории граждан. В частности, предлагается учредить ведомственные знаки отличия для ветеранов военной службы. Авторы инициативы считают, что такая мера повысит общественный статус ветеранов и станет формой признания их вклада в обеспечение безопасности страны.

Кроме того, законопроект предлагает распространить на ветеранов ряд льгот. Среди них — преимущественное получение санаторно-курортных путевок при наличии медицинских показаний, первоочередное право на приобретение садовых и огородных участков, установку квартирного телефона, а также возможность использовать ежегодный отпуск в удобное время. Также документом предусматривается введение ежемесячной денежной выплаты в размере 800 рублей за счет федерального бюджета.

Гусев пояснил, что ветераны военной службы на протяжении многих лет обеспечивали безопасность государства, однако объем их социальных гарантий сейчас во многом зависит от региона проживания. По его словам, такая ситуация является несправедливой. Парламентарий отметил, что цель инициативы — закрепить базовые меры поддержки на федеральном уровне, чтобы все ветераны, независимо от места жительства, имели гарантированные льготы и официальное признание своего вклада.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал проследить за ситуацией с выплатами семьям ветеранов СВО.