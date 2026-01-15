Профессор международных отношений в Государственном университете Сан-Франциско Андрей Цыганков в эфире YouTube-канала Глена Дизена заявил, что страны Запада не оставляют попыток изменить Россию.

«Время от времени можно было видеть, что Запад пытался преобразовать Россию, <…> То, что мы имеем сейчас, особенно после начала [конфликта], — это очередная попытка Запада принудительно изменить Россию, насильственно преобразовать ее, сделать более удобной для взаимодействия», — поделился Цыганков.

Профессор полагает, что западные страны хотят отомстить Москве за старые исторические обиды, а также устранить препятствия для реализации своих планов.

Накануне издание The National Interest писало, что удар ракетным комплексом средней дальности «Орешник» по целям в Львовской области стал четким сигналом для стран Запада.

Авторы публикации подчеркивают, что использование ракет, которые могут быть в ядерном исполнении, стало напоминанием о возможностях России.

Ранее в Госдуме нашли причину активности авиации НАТО в Жешуве.