В России резко вырос спрос на врачей, принимающих дистанционно

HeadHunter: спрос на удаленных врачей в РФ вырос более чем в 10 раз за пять лет

Рынок телемедицины в России стремительно набирает обороты: за пять лет спрос на удаленных врачей вырос более чем в 10 раз. Об этом говорится в исследовании рекрутингового сервиса hh.ru (есть у «Газеты.Ru»).

Работодатели сегодня все чаще ищут докторов, готовых консультировать пациентов дистанционно. Число вакансий для врачей, работающих онлайн, увеличилось с 0,3 тыс. в 2020 году до 3,6 тыс. в 2025-м. Резкий рост аналитики объяснили тем, что телемедицина как формат оказания помощи была внедрена относительно недавно и за последние годы перешла от пилотных решений к массовому использованию.

«Положительная динамика наблюдается как в целом по стране, так и в крупнейших городах. В Москве за пять лет количество предложений для врачей, ведущих прием дистанционно, выросло почти в 8 раз, а в Санкт-Петербурге — более чем в 18 раз. На фоне дефицита кадров и ограниченного доступа к узким специалистам в отдаленных населенных пунктах онлайн-консультации становятся особенно востребованным решением, которое расширяет доступ к современной системе здравоохранения», — отметила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

Средняя предлагаемая заработная плата в сфере телемедицины по России в 2025 году составила 93,3 тыс. рублей. В ряде регионов предложения заметно превышают среднероссийский уровень — прежде всего, в отдаленных территориях с высокой потребностью в медицинских кадрах. В топ-5 регионов по уровню предлагаемых зарплат вошли Камчатский край (350 тыс. рублей), Якутия (300 тыс. рублей), Мурманская область (250 тыс. рублей), Чеченская Республика (250 тыс. рублей) и Московская область (120 тыс. рублей).

По словам Игнатовой, для специалистов в телемедицине важны прикладные навыки и медицинская экспертиза — как и для любого врача. Однако не менее значимым становится уверенное владение современными технологиями — компьютером, цифровыми платформами и элементами автоматизации, предупредила эксперт. По ее словам, сегодня почти в 20% вакансий в сфере телемедицины умение работать с ПК на продвинутом уровне является обязательным требованием. По мере развития медицинских технологий роль таких компетенций будет только расти, уверена Игнатова. Она заключила, что врачи с широким набором диджитал-навыков будут пользоваться повышенным спросом и получать конкурентное преимущество при трудоустройстве.

