В Воронежской области сбили украинский дрон

Дежурные силы противовоздушной обороны сбили над Воронежской областью украинский беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Он пояснил, что беспилотный летательный аппарат был обнаружен, а затем уничтожен над одним из районов области.

По предварительным сведениям, пострадавших и разрушений нет.

Губернатор объявил об отбое опасности атаки беспилотников в регионе.

12 января мэр Воронежа Сергей Петрин сообщил, что в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов в Воронеже зафиксированы значительные разрушения в жилом секторе. Повреждены 12 многоквартирных зданий, 43 частных дома, и, по предварительным данным, 86 автомобилей.

До этого Гусев сообщил об уничтожении над Воронежем 17 дронов.

Воронеж подвергся атаке украинских беспилотников в ночь на 11 января, что привело к ранениям четверых горожан — мужчины и трех женщин.

Ранее в Госдуме призвали ударить «Орешником» по Киеву в ответ на атаку на Воронеж.