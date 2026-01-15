Размер шрифта
Россиянам объяснили, какие операции вызовут вопросы у банков

Аналитик Замалеева: банки начали анализировать логику переводов россиян
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

С 1 января российские банки усилили контроль за операциями клиентов в рамках требований Банка России и Росфинмониторинга. Как пояснила агентству «Прайм» аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева, ключевым изменением стало то, что финансовые организации теперь оценивают поведение клиента в целом, а не каждый отдельный перевод.

По ее словам, повышенное внимание вызывают регулярные переводы между физическими лицами без очевидного экономического смысла, особенно если средства поступают от разных отправителей примерно одинаковыми суммами. В зону риска также попадают попытки дробления платежей, резкие скачки оборотов по счету без понятного источника дохода и ситуации, когда официальные заработки не соответствуют фактическим денежным потокам.

Эксперт отметила, что дополнительным сигналом для банков становятся формулировки с коммерческим оттенком в назначении платежа при переводах между частными лицами. Это может свидетельствовать о том, что личная карта используется как расчетный счет для бизнеса.

При этом Замалеева подчеркнула, что обычные бытовые переводы — например, родственникам, возврат долгов, совместные траты или подарки — по-прежнему считаются нормой, если они не носят регулярного характера. Даже крупная сумма сама по себе не вызывает подозрений, если она вписывается в финансовую картину клиента и имеет логичное объяснение.

Если операция все же кажется банку сомнительной, организация может временно приостановить перевод и запросить у клиента пояснения или подтверждающие документы. В отдельных случаях возможно ограничение дистанционного обслуживания до выяснения обстоятельств. Аналитик отметила, что такие меры являются стандартной практикой финансового контроля и законны.

Эксперт рекомендовала не использовать личные банковские карты для ведения бизнеса, оформлять регулярные доходы легально и корректно указывать назначение платежей. По ее мнению, в новой системе контроля решающим фактором становится прозрачность и последовательность финансового поведения клиента, а не размер отдельных переводов.

Ранее стало известно, что россияне в 2026 году станут больше платить за обслуживание банковских карт.

