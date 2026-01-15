Путин поздравил сотрудников СКР с 15-летием создания ведомства

Президент отметил вклад Следственного комитета в борьбу с преступностью

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Следственного комитета РФ с 15-летием со дня образования ведомства. Текст телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил, что за годы работы СКР утвердился как самостоятельный федеральный орган, продолжающий лучшие традиции своих предшественников. По словам президента, сотрудники комитета последовательно отстаивают интересы государства, обеспечивают защиту прав и свобод граждан.

Путин подчеркнул значительный вклад следователей в противодействие терроризму, экстремизму и организованной преступности. Он обратил внимание на важную роль ведомства в укреплении правопорядка и обеспечении безопасности страны.

«Особые слова благодарности следователям, которые работают в зоне специальной военной операции: выявляют и документируют преступления неонацистского режима, помогают утверждению порядка и законности в Донбассе и Новороссии», — отметил глава государства.

Президент выразил признательность сотрудникам СКР за профессионализм, ответственность и верность долгу, отметив их вклад в развитие правовой системы России.

В начале недели Владимир Путин присвоил высшие классные чины 32 прокурорам в честь профессионального праздника. Глава государства отметил сотрудников ведомства за особые заслуги в службе. Кроме того, еще 50 работников прокуратуры были удостоены государственных наград.

Ранее Путин в Кремле наградил выдающихся деятелей России.