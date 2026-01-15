Размер шрифта
Наука

Россиянам рассказали, как улучшить пищеварение после праздников

Врач Джутова: йога и растяжка улучшают детоксикацию после праздников
Serhii Bobyk/Shutterstock/FOTODOM

Легкая физическая активность — прогулки, йога, растяжка — улучшает детоксикацию после праздничных застолий, рассказала «Газете.Ru» врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

«После нескольких дней плотных застолий организм нуждается в отдыхе. Легкая физическая активность — прогулки, йога, растяжка — тоже, по словам врача, улучшает детоксикацию. А интенсивные тренировки, напротив, могут ухудшить состояние. Разгрузочные дни спустя три-четыре дня после праздников тоже помогают быстрее восстановить пищеварение после праздничных застолий. Разгрузочные дни на кефире, твороге, овощах или легких белковых продуктах помогают восстановить пищеварение. Начинать их стоит не раньше чем через 1–2 дня после праздников», – отметила доктор.

При этом полное голодание исключено, оно нарушает обмен веществ. Выходить из разгрузочного дня врач советует постепенно: сначала овощной суп или кашу на воде, потом — постепенное возвращение к обычному рациону.

«После нужно придерживаться сбалансированного питания с упором на овощи, белок и клетчатку. Техника «маленькой тарелки», медленное жевание и паузы между блюдами помогают избежать переедания», – заключила доктор.

