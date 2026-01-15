В России оценили вероятность рецессии в 2026 году

Рецессия (технически — сокращение ВВП два квартала подряд) в наступившем году маловероятна, сказал «Газете.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Экономика страны выходит из состояния перегрева, идет так называемая «мягкая посадка», это процесс объяснимый и управляемый. ЦБ предпринимает выверенные действия, в том числе по ключевой ставке, чтобы плавно перезапустить экономику. Снижение темпов экономического роста — своего рода плата за подавление инфляции, которая за 2025 год снизилась с 10% в годовом выражении до, по нашим оценкам, 5,8%. По мере снижения ключевой ставки, которую мы ожидаем на уровне 11–12% к концу 2026 года, экономическая и инвестиционная активность, спрос потребителей будут восстанавливаться», — отметил Бахтин.

Он выразил уверенность, что экономика завершит этот год в скромном, но плюсе — на 0,6–0,8%. Бахтин добавил, что рецессия, как правило, сопровождается ростом безработицы и снижением реальных зарплат. Но безработица в России находится на исторических минимумах (2,1%), а зарплаты растут на 15–16% в годовом выражении, и в этом году темп их повышения может замедлиться до 11–13%, что тоже высоко, заключил инвестстратег.

Депутат Госдумы Николай Арефьев 13 января заявил, что России стоит готовиться к более трудному периоду. По его словам, при нынешних действиях властей экономика продолжает сжиматься, а риск рецессии в 2026 году становится реальным. Он считает, что в 2025 году не появились ощутимые предпосылки для роста в следующем году, поэтому инфляционное давление сохранится. Как утверждает депутат, проблема во многом заключается в слабой производственной базе: собственного выпуска товаров почти нет. Среди причин, которые тянут экономику вниз, Арефьев выделил санкции: их не ослабляют, а, наоборот, усиливают. Депутат также отметил, что во внешней политике пока не видны улучшения. Отдельно он подчеркнул, что зависимость от нефтегазовых доходов снизилась. Но, по его оценке, страна фактически перешла на другую форму сырьевой зависимости. Арефьев указал, что Россия по-прежнему активно продает за рубеж металлы, руды и уголь, и значительная часть природных ресурсов, как он сказал, уходит на экспорт.

