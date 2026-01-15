Размер шрифта
Политика

Сенат США заблокировал попытку ограничить полномочия Трампа в отношении Венесуэлы

Голос Вэнса отклонил резолюцию об ограничении полномочий Трампа по Венесуэле
J. Scott Applewhite/AP

Республиканцы в сенате США заблокировали резолюцию, которая запрещала президенту Дональду Трампу дальнейшие военные действия в Венесуэле без разрешения конгресса, после того как лидер страны оказал давление на членов партии, поддержавших эту резолюцию. Об этом сообщил Reuters.

Голосование завершилось со счетом 51-50 в пользу отклонения резолюции о военных полномочиях президента, и вице-президент Джей Ди Вэнс прибыл в Капитолий, чтобы разрешить спор.

Противники документа заявляли, что резолюция не должна быть принята, поскольку в настоящее время США не проводят никаких операций в Венесуэле.

Лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн заявил, что демократы поддержали этот законопроект, «потому что их антитрамповская истерия не знает границ».

Результаты голосования отражают обеспокоенность в конгрессе, в том числе со стороны некоторых республиканцев, по поводу внешней политики Трампа. Сторонники резолюции считают, что полномочия по отправке американских войск куда-либо должны принадлежать конгрессу, а не президенту, как это предусмотрено конституцией США.

До этого Трамп сообщил, что власти США задержали виновного в утечке информации о Венесуэле.

Ранее минюст США раскрыл детали операции в Венесуэле.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27624889_rnd_2",
    "video_id": "record::89648fd7-98cd-48a7-a9a4-7ef7c235c482"
}
 
