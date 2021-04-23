Матвиенко предложила пересмотреть структуру выходных дней в России

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко предложила изучить, а также обсудить оправданность переноса части праздничных новогодних дней на май. Об этом сообщает ТАСС.

«Если посмотреть количество выходных дней, их много в течение года, их достаточно. Но, может быть, есть смысл пересмотреть структуру этих выходных дней», — подчеркнула она.

По ее мнению, можно провести социологический опрос, с помощью которого узнать мнение российских граждан на этот счет.

«Многие говорят, что январские праздники очень длинные <...>. Может быть, за счет уменьшения зимних выходных дней перенести на майские дни. Надо это пообсуждать», — отметила председатель.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение сделать дни между майскими праздниками нерабочими не означает введение нового локдауна.

23 апреля президент России Владимир Путин согласился объявить майские праздники непрерывными. Таким образом, дни с 1 по 10 мая будут объявлены выходными.