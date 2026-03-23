Российские компании перестали нанимать новый персонал

Компании стали отказываться от найма новых кадров взамен уволившихся
Российские компании стали реже нанимать новых сотрудников на замену уволившимся. Об этом со ссылкой на исследование SuperJob сообщает газета «Ведомости».

Так, по данным опроса издания, часть бизнес-задач ушедшего работника автоматизируется или распределяется между оставшимися сотрудниками.

Газета пишет, что в первом квартале текущего года количество вакансий сократилось на 20% в сравнении с 2025-м. Сильнее всего число новых вакантных позиций снизилось в ритейле в сферах IT и телекоммуникаций, добычи сырья, а также транспорта и логистики (на 15 процентов). При этом, число резюме растет. Этот показатель увеличился на 34% за год.

До этого HR-директор девелопера Level Group Валентина Романова рассказала, что частая смена места работы вызовет вопросы на собеседовании только в случае, если она связана с незаконченными задачами или постоянным недовольством. Сейчас главным фактором оценки являются логика переходов и результаты, которых удалось достичь.

