В Индии выступили против перекрытия Ормузского пролива

Нападения на торговые суда и блокирование международных водных путей, таких как Ормузский пролив, неприемлемы. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди во время выступления в парламенте, передает ТАСС.

Политик также подчеркнул, что Индия осуждает нападения на мирных жителей, энергетические и транспортные объекты.

По словам Моди, Нью-Дели постоянно прилагает дипломатические усилия для обеспечения безопасного прохода своих судов.

До этого в Иране заявили, что проход через Ормузский пролив возможен лишь для невраждебных республике стран при согласовании этого вопроса с Тегераном.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее Иран заявил о праве минировать Персидский залив и ограничивать проход через Ормузский пролив.