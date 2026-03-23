«Ничего неожиданного»: Путин оценил спад ВВП России в январе

Президент России Владимир Путин, выступая на совещании по экономическим вопросам, прокомментировал первые статистические данные за январь.

По словам главы государства, валовой внутренний продукт России в январе текущего года оказался на 2,1% ниже показателя годичной давности. Промышленное производство сократилось на 0,8%. При этом добыча полезных ископаемых, как уточнил президент, выросла на 0,5%, но этот рост был зафиксирован еще до начала повышения мировых цен на энергоносители.

«Вы знаете, и эксперты говорят, о так называемом календарном факторе в январе текущего года — поскольку в этом году было меньше рабочих дней, чем в прошлом», — отметил он.

Он обратил внимание, что основные макропоказатели демонстрируют низкую, отрицательную динамику, однако это не стало неожиданностью — статистика лишь подтвердила прогнозы.

До этого аналитики ЦБ предупредили о риске гиперинфляции и снижения ВВП в случае резкого снижения ключевой ставки до 3%. Они отметили, что мягкая денежно-кредитная политика «перегревает» экономику и увеличивает инфляционное давление. В результате за два года при таком сценарии цены вырастут на 20%, а в следующие семь лет инфляция составит 100%.

Ранее стало известно, что международные резервы России сократились почти на $9 млрд.