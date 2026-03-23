В Иране пригрозили размещением морских мин по всему Персидскому заливу

Иран может разместить морские мины по всему «Персидскому заливу» в случае наземного вторжения со стороны США и Израиля. Такое предупреждение сделал Совет обороны Исламской Республики на фоне информации о возможном прибытии в регион американских морских пехотинцев, передает The Associated Press (AP).

«Любая попытка противника нанести удар по берегам или островам Ирана, естественно и в соответствии с устоявшейся военной практикой, приведет к минированию всех путей доступа... в Персидском заливе и вдоль побережья», — заявили в ведомстве.

До этого газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников писала, что Пентагон направил три боевых корабля и более двух тысяч морских пехотинцев дополнительно на Ближний Восток.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам Соединенных Штатов и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.

Ранее США предупредили об утрате военной мощи на долгие годы из-за Ирана.