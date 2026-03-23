Путин заявил о необходимости улучшать структуру занятости

Путин: в РФ нужно добиваться притока кадров в высокотехнологичные отрасли

В России необходимо улучшать структуру занятости и добиваться притока кадров в высокотехнологичные отрасли. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Важное условие уверенного роста экономики страны – это сбалансированность всей макроэкономической конструкции, отметил президент.

«Также необходимо улучшать структуру занятости, тоже об этом неоднократно говорили, добиваться притока кадров в высокотехнологичные отрасли, где формируется большая добавленная стоимость», — сказал он.

Путин также добавил, что безработица по итогам первого месяца текущего года оставалась на уровне 2,2%. Растут потребительские расходы, а инфляция закрепилась ниже 6% в годовом выражении.

