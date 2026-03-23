Путин заявил о необходимости улучшать структуру занятости

Путин: в РФ нужно добиваться притока кадров в высокотехнологичные отрасли
Михаил Метцель/РИА Новости

В России необходимо улучшать структуру занятости и добиваться притока кадров в высокотехнологичные отрасли. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Важное условие уверенного роста экономики страны – это сбалансированность всей макроэкономической конструкции, отметил президент.

«Также необходимо улучшать структуру занятости, тоже об этом неоднократно говорили, добиваться притока кадров в высокотехнологичные отрасли, где формируется большая добавленная стоимость», — сказал он.

Путин также добавил, что безработица по итогам первого месяца текущего года оставалась на уровне 2,2%. Растут потребительские расходы, а инфляция закрепилась ниже 6% в годовом выражении.

За последние три года объем просроченной дебиторской задолженности в России вырос более чем в два раза. Этот показатель указывает на приближение новой волны неплатежей, которая может затронуть широкий круг отраслей, рассказала «Газете.Ru» директор по страхованию торговых кредитов страхового брокера Mains Мария Иванеева.

Ранее экономист оценил перспективу массового оттока денег россиян с депозитов.

 
Губернатор под прицелом дрона, взлом умных колонок и тысячная шайба Овечкина. Что нового к утру 23 марта
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!