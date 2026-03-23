Акции девелопера «Самолет» обновили исторический минимум

Акции девелоперской группы «Самолет» обновили исторический минимум: на Московской бирже котировки застройщика 23 марта опускались ниже 820 рублей за акцию, а в феврале также уходили к рекордно низким уровням. Это следует из данных биржи.

За последние 12 месяцев бумаги компании подешевели примерно вдвое. Диапазон за последние 52 недели составлял примерно от 802 до 1538 рублей, следует из статистики биржи.

Давление на бумаги девелопера связано с общими проблемами строительного сектора на фоне жесткой денежно-кредитной политики, дорогого фондирования и снижения интереса инвесторов к закредитованным компаниям. Дополнительное внимание рынка к «Самолету» привлекли февральские сообщения о запросе господдержки, после которых акции компании ускорили падение.

«Прецедент ГК «Самолет» является исключительным. О серьезных проблемах компании стало известно еще в 2024 году, а в 2025 году ситуацию усугубила смерть основного акционера Михаила Кенина. Точно нет оснований экстраполировать данный «кейс» на весь рынок. Следует отметить, что даже банкротство не обязательно означает крах компании. Эта процедура является обязательным условием для реструктуризации долгов и санации юрлица. Застройщик, переживший банкротство, может вернуться на рынок, хотя, разумеется, его репутации подобный опыт не навредить не может», — сказал «Газете.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Ранее дольщики ЖК «Остафьево» приехали в центральный офис застройщика «Самолет».