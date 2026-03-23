Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В России предложили способ искоренения опасной агрессии школьников

Педагог Ямбург: школьные учителя должны разбираться в психиатрии и дефектологии
Ivanova Ksenia/Shutterstock/FOTODOM

В российских школах необходимо восстановить медико-психолого-педагогические службы, которые будут работать над ранним выявлением симптомов агрессии у учащихся. Причинами такого поведения детей становятся, как правило, проблемы с психикой и постоянный стресс, объяснил НСН заслуженный учитель РФ, академик Российской академии образования Евгений Ямбург.

По мнению специалиста, важно, чтобы с детьми работали педагоги, знающие основы медицинской психологии, дефектологии и психиатрии, которые смогли бы оценить, какой ребенок находится перед ними. Стандарты к образованию и воспитанию детей вводятся, однако в целом страна к ним не готова, так как на данный момент только три вуза готовят специалистов с учетом преподавания основ дефектологии и психологии – это МГПИ им. Ленина, Психологический институт академика Рубцова и РГПУ им. Герцена, подчеркнул Ямбург.

Актуальность проблемы эксперт объяснил тем, что современные подростки постоянно находятся в стрессе, имеют ментальные проблемы, из-за чего и проявляют агрессию. В пример он привел ситуации, когда после нападений учащихся на школы выяснялось, что у них либо начальная форма шизофрении, либо опухоль в мозге.

«У детей возникает чувство одиночества, страха, и это вызывает агрессию. Отсюда даже вот те стрелковые вещи. <…> Поэтому необходимо прежде всего восстановление медико-психолого-педагогических служб. Надо заниматься опережающей диагностикой», — подчеркнул Ямбург.

До этого кризисный психолог Ольга Софьянова заявила, что детей с раннего возраста следует обучать на специальных психологических уроках, так как это позволит предотвратить неадекватные реакции со стороны неокрепшей детской психики. Всплеск гормонов, перестройка тела и ментальности – все это создает импульсы, которые вызывают быструю реакцию, на фоне чего в таком возрасте людям свойственно рисковое поведение и неадекватные реакции, объяснила специалист.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
