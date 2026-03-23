Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев выразил мнение, что членство в блоках и объединениях, идеология которых строится на принципе «однополярного мира» становится для стран-членов «все большим бременем». Его словам на пленарной сессии международной конференции «Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений» передает ТАСС.

Косачев отметил, что благополучное будущее человечества заключается в разрушении старых блоков при недопущении создания новых. По мнению сенатора, нужно добиваться того, чтобы обретшие «незаслуженную мощь» НАТО и Европейский союз (ЕС) перестали играть ту роль в международных делах, которую они пытаются играть сейчас.

Косачев заявил, что эта задача, с его точки зрения, абсолютно отвечает национальным интересам и России, и Индии, а также интересам их партнеров по объединениям. По его словам, в конечном итоге она «удивительнейшим образом» может ответить интересам и тех стран, которые сейчас входят в НАТО и ЕС.

«Потому что совершенно очевидно, что членство в них оказывается все большим и большим бременем для все большего числа государств, которые связаны блоковой дисциплиной и некой единой идеологией, которую принято называть «идеологией однополярного мироустройства», — сказал сенатор.

20 марта член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема высказал мнение, что Евросоюз превратился в «военную машину», и это «неизбежно» приведет его к войне с Россией. По словам политика, Россия «достигнет своих целей» на СВО и «неизбежно» защитит себя от расширения НАТО.

Ранее глава МИД Польши призвал Европу не паниковать из-за России.