Трамп установил у Белого дома скандальную статую Колумба

Президент США Дональд Трамп установил статую мореплавателя Христофора Колумба на территории Белого дома. Об этом сообщает CNN.

Четырехметровый мраморный монумент — копия статуи, которую протестующие сбросили в гавань Балтимора в 2020 году во время массовых акций в защиту темнокожего населения. Новая статуя содержит фрагменты оригинала, поднятые со дна гавани.

За доставку статуи в Вашингтон Дональд Трамп поблагодарил Коалицию лидеров крупнейших итало-американских организаций.

«Христофор Колумб был подлинным американским героем и одним из самых доблестных и дальновидных людей, когда-либо ходивших по Земле», — сказал Трамп в своем письме к Коалиции добавив, что путешествие Колумба в 1492 году «принесло тысячи лет мудрости, философии, здравого смысла и культуры через Атлантику в Америку».

Христофор Колумб (1451–1506) — итальянский мореплаватель, совершивший в 1492 году экспедицию через Атлантику и открывший для европейцев Новый Свет. Это событие считается неофициальным началом европейской колонизации Америки.

Ранее сообщалось, что Трампа отчеканят на золотой монете в честь 250-летия США.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!