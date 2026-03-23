Трамп установил у Белого дома скандальную статую Колумба

Трамп поставил у Белого дома копию статуи Колумба, снесенную во время протестов

Президент США Дональд Трамп установил статую мореплавателя Христофора Колумба на территории Белого дома. Об этом сообщает CNN.

Четырехметровый мраморный монумент — копия статуи, которую протестующие сбросили в гавань Балтимора в 2020 году во время массовых акций в защиту темнокожего населения. Новая статуя содержит фрагменты оригинала, поднятые со дна гавани.

За доставку статуи в Вашингтон Дональд Трамп поблагодарил Коалицию лидеров крупнейших итало-американских организаций.

«Христофор Колумб был подлинным американским героем и одним из самых доблестных и дальновидных людей, когда-либо ходивших по Земле», — сказал Трамп в своем письме к Коалиции добавив, что путешествие Колумба в 1492 году «принесло тысячи лет мудрости, философии, здравого смысла и культуры через Атлантику в Америку».

Христофор Колумб (1451–1506) — итальянский мореплаватель, совершивший в 1492 году экспедицию через Атлантику и открывший для европейцев Новый Свет. Это событие считается неофициальным началом европейской колонизации Америки.

