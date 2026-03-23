Путин заявил о закреплении инфляции в России на уровне ниже 6%

Путин: инфляция в России закрепилась на уровне ниже 6% в годовом выражении
Президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в стране закрепилась на уровне ниже 6% в годовом выражении. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Инфляция закрепилась ниже 6% в годовом выражении. Это, безусловно, плюс», — сказал глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам.

До этого аналитик фондового рынка УК «Альфа-Капитал» Алина Попцова заявила в разговоре с «Газетой.Ru», что в феврале инфляция в России замедлилась до 0,59% после 1,34% месяцем ранее. Такой результат, по ее словам, связан со сдержанной динамикой цен в непродовольственном сегменте.

20 марта кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин спрогнозировал, что средняя зарплата в России в декабре 2026 года может составить 150–157 тыс. рублей, что на 7–12% выше уровня декабря 2025 года. По его словам, в целом за 2025 год средняя зарплата в стране выросла на 12,68% — с 89 069 до 100 360 рублей. По оценке Балынина, темпы роста оплаты труда более чем в два раза превысили инфляцию, которая по итогам года составила 5,59%.

Ранее в Госдуме допустили снижение ставки ЦБ до 10% к концу года.

 
