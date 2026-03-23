«Пишет историю»: в «Спартаке» оценили работу Карседо

Генеральный директор «Спартака» Некрасов оценил работу тренера Карседо
Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов позитивно оценил работу главного тренера команды Хуана Карлоса Карседо. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Хуан Карлос вообще пишет свою историю: в Сочи он прервал серию, в Оренбурге — прервал. Но самое главное — насколько игра улучшается от матча к матчу. Со стороны, наверное, это было вчера видно. Надеюсь, что дальше будет еще лучше», — сказал Некрасов.

Испанский тренер был назначен на пост в «Спартаке» зимой 2026 года. Он подписал контракт до конца сезона-2027/2028. До московского клуба Карседо возглавлял кипрский «Пафос».

После 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» начал 38 очков и занимает шестое место в таблице. Команда под руководством Карседо отстает от лидирующего «Краснодара» на 11 баллов. В следующем матче в чемпионате России, который состоится после международной паузы на матчи национальных сборных, московский клуб 5 апреля дома встретится с «Локомотивом».

В Кубке России «Спартак» вышел в полуфинал Пути регионов, где поборется с петербургским «Зенитом».

Ранее Карседо назвал нападающего Антона Заболотного полезным для «Спартака».

 
