«Пишет историю»: в «Спартаке» оценили работу Карседо

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов позитивно оценил работу главного тренера команды Хуана Карлоса Карседо. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Хуан Карлос вообще пишет свою историю: в Сочи он прервал серию, в Оренбурге — прервал. Но самое главное — насколько игра улучшается от матча к матчу. Со стороны, наверное, это было вчера видно. Надеюсь, что дальше будет еще лучше», — сказал Некрасов.

Испанский тренер был назначен на пост в «Спартаке» зимой 2026 года. Он подписал контракт до конца сезона-2027/2028. До московского клуба Карседо возглавлял кипрский «Пафос».

После 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» начал 38 очков и занимает шестое место в таблице. Команда под руководством Карседо отстает от лидирующего «Краснодара» на 11 баллов. В следующем матче в чемпионате России, который состоится после международной паузы на матчи национальных сборных, московский клуб 5 апреля дома встретится с «Локомотивом».

В Кубке России «Спартак» вышел в полуфинал Пути регионов, где поборется с петербургским «Зенитом».

Ранее Карседо назвал нападающего Антона Заболотного полезным для «Спартака».