Вдова звезды «Полицейского с Рублевки» сбросила цену на его дом

romanpopoff/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Вдова звезды «Полицейского с Рублевки» Романа Попова Юлия сбросила цену на построенный им для семьи дом. Об этом пишет kp.ru.

По данным издания, с 23 марта цена на дом Попова была снижена на 5 млн руб: с 52 млн руб. до 47 млн руб.

Трехэтажный дом с пятью спальнями площадью 300 кв. м расположен в коттеджном поселке в 6 км от МКАД. После кончины мужа Юлия Попова осталась одна с тремя детьми — 15-летним Федором, 12-летней Елизаветой и 7-летней Мартой. На вырученные от продажи средства она планирует купить квартиру для себя и детей.

Дом переоформили на Юлию летом 2025 года, когда стало известно, что у Попова рецидив онкологического заболевания. 28 октября его не стало.

30 марта на ТВ стартует один из последних сериалов с Поповым — «Большой человек».

Ранее Маше Распутиной подсказали способ сохранить дом.

 
