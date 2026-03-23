Путин призвал добиться роста российской экономики

России необходимо вернуться на траекторию устойчивого экономического роста. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Глава государства уточнил, что за этим должно последовать замедление инфляции, при этом на рынке труда нужно сохранить стабильность.

«Прежде всего, низкая отрицательная динамика основных макропоказателей. Собственно говоря, для нас здесь нет ничего неожиданного, но вот статистика это подтверждает», — добавил Путин.

По его словам, в январе 2026 года валовый внутренний продукт России оказался на 2,1% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

До этого Путин провел совещание по ситуации на мировых рынках энергоносителей. Он призвал перенаправить российские нефть и газ на более перспективные рынки, пока Евросоюз полностью не отказался от них. Также глава государства напомнил о высказывавшихся Москвой предупреждениях, что конфликт с Ираном поставит под удар глобальный топливно-энергетический комплекс.

Ранее в Минэкономразвития сообщили о падении ВВП России.