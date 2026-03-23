В Госдуме назвали Иран способом «снести» Трампа

Депутат ГД Делягин: конфликт с Ираном поставил Трампа в тупик
Jonathan Ernst/Reuters

Иран — способ «снести» президента США Дональда Трампа. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал депутат Государственной думы, доктор экономических наук Михаил Делягин.

Он обратил внимание, что американский лидер рассчитывал на быструю и «блестящую» операцию, но она превратилась в «полную катастрофу», продолжающуюся уже четвертую неделю и грозящую выйти за весь годовой военный бюджет США. Помимо этого, по словам парламентария, на Западе нарастает экономический кризис, а также усиливается конфронтация Вашингтона с союзниками.

«Это уже выглядит даже немножко забавно. <...> Отрапортовали об уничтожении всех вооруженных сил Ирана: ПВО, самолетов, кораблей. Все — и ничего не может сделать», — сказал Делягин.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее в Кремле предупредили о последствиях ударов по энергообъектам на Ближнем Востоке.

 
