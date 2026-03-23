Пожар в порту и сотни задержанных рейсов: Ленобласть подверглась крупнейшей атаке дронов с начала СВО

Пожар начался в порту Приморска в Ленобласти после атаки БПЛА

Ленинградская область подверглась крупнейшей атаке дронов с начала СВО. По данным губернатора Александра Дрозденко, к утру над регионом сбили более 60 БПЛА. Из-за воздушной угрозы в аэропорту Пулково на девять часов вводили ограничения на прием и отправку рейсов, пассажиры ночевали в терминале на полу. Из-за попадания дрона произошел пожар в порту Приморска, в Гатчинском районе БПЛА повредил жилой дом.

Один из беспилотников при падении повредил опору ЛЭП в районе поселка Ермилово Выборгского района, загорелась сухая трава.

«Продолжается отражение атаки БПЛА», — написал губернатор Ленобласти.

Угроза атаки БПЛА была объявлена в Санкт-Петербурге и Ленобласти еще днем 22 марта. Первое предупреждение об опасности БПЛА Дрозденко опубликовал в 16:11. В Санкт-Петербурге практически весь день не работал мобильный интернет. До сих пор об отмене угрозы БПЛА не объявлялось.

В результате удара БПЛА в порту Приморска была повреждена емкость с топливом, начался пожар . Приморск — один из центров экспорта нефти в стране.

Губернатор сообщил, что персонал порта был эвакуирован, данных о пострадавших нет. Пожар тушат экстренные службы.

Удар в Гатчине

Около 22:30 стало известно, что один из дронов при падении повредил дом в деревне Изора Гатчинского округа, в здании были повреждены стекла в трех квартирах, а рядом загорелась сухая трава.

По данным SHOT, воронка от падения БПЛА была обнаружена, поле потушено — пострадавших нет.

Позднее SHOT сообщил, что жители Гатчины слышали серию взрывов около часа ночи, когда системы ПВО сбивали беспилотники ВСУ на подлете к Санкт-Петербургу.

Очевидцы рассказали каналу, что в районе Гатчины были слышны несколько «глухих и басовитых» взрывов, из-за которых сработали сигнализации на авто, а в небе были видны вспышки.

Ситуация в Пулково

На фоне воздушной угрозы аэропорт Пулково несколько раз с вечера 22 марта вводил ограничения на полеты. Из-за закрытия аэропорта к 7 утра 23 марта 48 рейсов было отменено, а более 50 — задержано, рассказали в пресс-службе Пулково. В Telegram аэропорта опубликовали видео из зала ожидания, на которых видно десятки людей, ждущих свои рейсы лежа и сидя на полу.

По данным канала SHOT, из-за налета беспилотников в Пулково не могли приземлиться около 10 самолетов.

Из них четыре самолета с рейсами в Санкт-Петербург кружили вокруг ПГТ Хвойная в Новгородской области, один — над Чуново в Ленобласти, четыре — в районе деревни Кушавера Новгородской области и три над Глинино Ярославской области.

Позднее SHOT сообщил, что в Пулково были задержаны и отменены более 300 рейсов из-за девятичасовых ограничений на обслуживание воздушных судов.

По данным канала, с 22 марта отложен вылет 107 самолетов, еще 69 отменены. На прилет задерживается 91 рейс, отменены 66. В числе задержанных — рейсы из Ханты-Мансийска, Москвы, а также вылеты в Нарьян-Мар, Шанхай, Пхукет, Ташкент, Калининград, Архангельск, Мурманск и другие города. Некоторые задерживаются почти на сутки.

Из-за ограничений пассажирам пришлось ночевать на полу на резиновых ковриках.

Среди застрявших в Пулково оказалась российская фигуристка Аделия Петросян. В своем Telegram-канале она рассказала, что не смогла вовремя покинуть Санкт-Петербург.

«Нашли спортивный коврик в аэропорту. Теперь продолжаю праздновать на вокзале», — написала она.

Всего в ночь на 23 марта российская ПВО сбила 249 беспилотников над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.

Атака на Ленобласть стала самой массовой с начала военных действий между РФ и Украиной. До этого крупнейшая атака на регион произошла 27 июля 2025 года, тогда сообщалось об уничтожении 51 беспилотника, а также о трех раненых и одном погибшем в результате удара.