Американец забросил ведро с человеческими костями во двор офиса ФБР и снял это на видео

Житель Техаса забросил во двор офиса Федерального бюро расследований (ФБР) в Далласе закрытое ведро, предположительно, с человеческими останками. Свои действия он снял на видео и выложил на YouTube, сообщил телеканал NBC.

Как стало известно журналистам, речь идет о 41-летнем Майкле Чадуике Фрае. На прошлой неделе его мать позвонила в полицию, сообщив, что сын попросил у нее денег на аренду автомобиля. Когда женщина спросила, зачем ему машина, мужчина ответил, что ему нужно переместить тело. После этого Фрай разозлился и вышел из дома.

Вскоре с правоохранителями связалась сестра мужчины. Она рассказала, что тот снял себя на видео у офиса ФБР и выложил его в интернет. По данным NBC, на видеоролике мужчина заявил, что своими действиями он хочет побудить ведомство вмешаться в дело о некоем правонарушении со стороны властей техасского округа Дентон, связанном с его прошлым задержанием.

Телеканал уточнил, что ведро с костями приземлилось на парковку возле офиса ФБР. Позже следователи выяснили, что Фрай выкрал с местного кладбища урну с прахом, а еще на одном кладбище нашли признаки того, что кто-то вытаскивал гроб.

Сейчас мужчина находится под стражей. Ему предъявлены обвинения в надругательстве над телом человека. Стражи порядка полагают, что мотивом для преступления стал инцидент с полицейской стрельбой в округе Дентон, в ходе которого не выжил друг обвиняемого.

