Детский омбудсмен рассказала о бесплатной правовой поддержке родителям в регионах РФ

Львова-Белова: изменения в закон о правовой семьям внесли в 44 субъектах РФ
Граждане, которые хотят восстановиться в родительских правах или отменить ограничения, могут получить бесплатную юридическую помощь. В десятках субъектов РФ внесены соответствующие изменения в законы. Об этом в своем канале в Max рассказала детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

«Сегодня в 44 субъектах страны внесены изменения в законодательство о бесплатной юридической помощи - во многих из них по инициативе региональных уполномоченных по правам ребенка», — написала она.

По словам Львовой-Беловой, граждане, которые хотят восстановиться в родительских правах или отменить ограничение, имеют на это законное право. Однако, подчеркнула она, необходимо правильно собрать комплект документов и ориентироваться в законодательстве.

Уполномоченный по правам ребенка также добавила, что благодаря ее региональным коллегам в субъектах РФ развивается юридическая помощь родителям. Комплекс поддержки включает в себя, как консультации и подготовку необходимых бумаг, так и представительство в суде.

Ранее Львова-Белова рассказала об обращениях россиян в связи с обострением ближневосточного конфликта.

 
