Хоккейный клуб «Юнисон» избежал банкротства

Арбитражный суд Москвы прекратил дело о банкротстве хоккейного клуба «Юнисон-Москва», которого в январе 2026 года потребовала признать несостоятельным налоговая служба. Об этом говорится в решении суда, предоставленном «Газете.Ru» сервисом проверки контрагентов Rusprofile.

«В материалы дела от УФНС России по Кировской области поступило заявление об отказе от заявления о признании ООО «ХК «Юнисон» несостоятельным (банкротом) в связи с полным погашением должником задолженности», — говорится в решении суда.

Как следует из материалов дела, хоккейный клуб выплатил в бюджет 9 181 753 рубля. Большую часть от этой суммы, по данным Rusprofile, составляла задолженность по налогу на добавленную стоимость. Также «Юнисон» допустил просрочку по страховым взносам.

Уточняется, что других заявлений о признании ХК «Юнисон-Москва» банкротом в адрес суда не поступало, однако в арбитраже рассматривается еще два дела к компании: хоккейный клуб «Динамо-Москва» требует 3,2 млн рублей долга по договорам аренды и оказания услуг, еще один иск о взыскании 2,2 миллиона рублей подало ООО «Инспортс».

О том, что московский хоккейный клуб «Юнисон» задолжал налоговой более девяти миллионов рублей, а ФНС уже подала заявление о его банкротстве, «Газета.Ru» писала 19 января. Тогда в сервисе проверки контрагентов Rusprofile также сообщили, что клуб должен около 8,4 млн рублей «ВТБ Арене».

Хоккейный клуб «Юнисон-Москва» был основан в 2022 году. Его генеральный директор — Денис Мозговой, учредитель — акционерное общество «КФФ». Первые два сезона «Юнисон» провел в Национальной молодежной хоккейной лиге, еще один — во Всероссийской хоккейной лиге, по результатам которого занял 32-е место, набрав 45 очков в 64 матчах.

Летом 2025 года клуб объявил, что не примет участие в сезоне 2025-2026 и приостанавливает свою деятельность «по итогам внутреннего анализа текущей организационно-финансовой ситуации, а также в связи с невозможностью согласовать график проведения домашних матчей на одной арене».

Ранее строительная компания потребовала с Пушкинского музея почти 3 млрд рублей.