Путин высказался о колебаниях рынков энергоресурсов

Путин связал колебания рынков энергоресурсов с общей напряженностью в мире
Sputnik/Alexander Kazakov/Reuters

Колебания рынков энергоресурсов связаны с общей напряженностью в мире, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что для разработки эффективной макроэкономической политики необходимо учитывать все значимые факторы. Кроме того, надо своевременно реагировать на внешние риски.

«Такие риски сейчас проявляются на глобальных рынках, в системе международных экономических отношений. Имею в виду общую напряженность в мире и связанные с этим колебания рынков энергоресурсов, да и по многим другим товарам происходит то же самое», — сказал российский лидер.

23 марта заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что российская сторона выступает против блокирования судоходства в Ормузском проливе. В то же время дипломат обратил внимание, что решение Ирана о закрытии стратегического коридора должно восприниматься в контексте всей ситуации на Ближнем Востоке.

В конце февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Последний в ответ стал наносить удары ракетами и дронами по еврейскому государству, а также американским базам в странах Ближнего Востока. Более того, Исламская Республика объявила о перекрытии Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти. На этом фоне цена на нефть выросла до четырехлетнего максимума.

Ранее на Западе рассказали, когда нефть может подорожать до $180 за баррель.

 
Губернатор под прицелом дрона, взлом умных колонок и тысячная шайба Овечкина. Что нового к утру 23 марта
