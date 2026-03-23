Группа «Би-2» заработала миллион рублей в России за год

Группа «Би-2» заработала за год в России 1 млн, но потеряла 1,7 млн рублей
Группа «Би-2», несмотря на отъезд из России, продолжает вести бизнес в стране. Как выяснила «Газета.Ru», в 2025 году коллектив заработал 1 млн рублей.

ООО «Группа Би-2» музыканты зарегистрировали еще в 2010 году. На протяжении нескольких лет бизнес приносил им миллионы рублей. В 2021 году артистам удалось заработать 181 млн рублей. Однако после начала СВО группа покинула Россию, и выручка начала падать. В 2022 году компания показала результат в 2,2 млн рублей, а за прошлый год заработок опустился до 1 млн рублей. При этом убыток составил 1,7 млн рублей.

Егор Бортник (признан в РФ иностранным агентом) после признания иноагентом пытался продолжать вести бизнес, сменив имя, чтобы избежать ограничений, накладываемых статусом иностранного агента. В компании он числился как Игорь Бортник. Однако после того, как об этом написали в СМИ, Минюст дополнил сведения в карточке музыканта в реестре иноагентов.

За границей больших заработков у группы тоже нет. По информации СМИ, певцы выступают в полупустых маленьких залах. В конце 2025 года коллектив отправился в турне по городам США, с которого предварительно получили около 4 млн рублей.

Ранее у Шуры из «Би-2» нашли квартиру в центре Москвы за полмиллиарда рублей.

 
Губернатор под прицелом дрона, взлом умных колонок и тысячная шайба Овечкина. Что нового к утру 23 марта
