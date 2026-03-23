В Госдуме просят распространить семейную ипотеку на вторичный рынок по всей России

Депутат Делягин предложил включить вторичное жилье в семейную ипотеку по всей России
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Семейную ипотеку стоит расширить на рынок вторичного жилья по всей России, поскольку завышенные цены на новостройки не позволяют многим людям воспользоваться программой. С таким предложением к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой в письме, имеющемся в распоряжении «Газеты.Ru», выступил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

«Избиратели в своих обращениях указывают, что цены на первичном рынке все значительнее превышают цены вторичного рынка (по Москве в 2025 году этот разрыв превысил 1,6 раза), что снижает возможности граждан в городах, где ведется строительство нового жилья, пользоваться семейной ипотекой. Как следует из обращений избирателей, это вызывает у их части подозрения, что семейная ипотека в ее нынешнем виде ориентирована не столько на улучшение их жилищного положения, сколько на обеспечение спроса на первичное жилье в интересах застройщиков, а ее ограничение в городах, где ведется строительство нового жилья, первичным рынком недвижимости является незаконным ограничением конкуренции в интересах застройщиков. Помимо более низкой цены, вторичное жилье имеет перед первичным такие преимущества, как понятность состояния дома и состава жильцов (при покупке первичного жилья недоделки выявляются часто лишь через несколько лет), а зачастую — развитая социальная и транспортная инфраструктура. В связи с изложенным прошу рассмотреть возможность скорейшего расширения семейной ипотеки с первичного на вторичный рынок жилья на всей территории России и проинформировать о принятом решении», — говорится в обращении депутата.

В России с 1 февраля ужесточились условия выдачи семейной ипотеки: теперь льготный кредит будет оформляться на семью, а супруги будут обязаны выступать созаемщиками. Это создаст сложности и для обычных семей, и для так называемых «доноров», которые раньше могли оформить льготную ипотеку на родственников или друзей. Подробнее об изменениях — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили, что Минфин хочет сэкономить на поддержке семей.

 
