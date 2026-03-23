В Госдуме просят распространить семейную ипотеку на вторичный рынок по всей России

Семейную ипотеку стоит расширить на рынок вторичного жилья по всей России, поскольку завышенные цены на новостройки не позволяют многим людям воспользоваться программой. С таким предложением к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой в письме, имеющемся в распоряжении «Газеты.Ru», выступил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

«Избиратели в своих обращениях указывают, что цены на первичном рынке все значительнее превышают цены вторичного рынка (по Москве в 2025 году этот разрыв превысил 1,6 раза), что снижает возможности граждан в городах, где ведется строительство нового жилья, пользоваться семейной ипотекой. Как следует из обращений избирателей, это вызывает у их части подозрения, что семейная ипотека в ее нынешнем виде ориентирована не столько на улучшение их жилищного положения, сколько на обеспечение спроса на первичное жилье в интересах застройщиков, а ее ограничение в городах, где ведется строительство нового жилья, первичным рынком недвижимости является незаконным ограничением конкуренции в интересах застройщиков. Помимо более низкой цены, вторичное жилье имеет перед первичным такие преимущества, как понятность состояния дома и состава жильцов (при покупке первичного жилья недоделки выявляются часто лишь через несколько лет), а зачастую — развитая социальная и транспортная инфраструктура. В связи с изложенным прошу рассмотреть возможность скорейшего расширения семейной ипотеки с первичного на вторичный рынок жилья на всей территории России и проинформировать о принятом решении», — говорится в обращении депутата.

В России с 1 февраля ужесточились условия выдачи семейной ипотеки: теперь льготный кредит будет оформляться на семью, а супруги будут обязаны выступать созаемщиками. Это создаст сложности и для обычных семей, и для так называемых «доноров», которые раньше могли оформить льготную ипотеку на родственников или друзей.

Ранее в Госдуме заявили, что Минфин хочет сэкономить на поддержке семей.