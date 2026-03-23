В Кремле допустили скорый визит Ким Чен Ына в Россию

Песков: у главы КНДР Ким Чен Ына есть действующие приглашения посетить Россию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у главы Северной Кореи Ким Чен Ына есть действующие приглашения посетить РФ с визитом.

По словам представителя Кремля, как только сроки будут согласованы по дипломатическим каналам, визит может состояться.

«В России всегда будут рады видеть лидера КНДР», — отметил Песков.

23 марта Верховное народное собрание КНДР на первой сессии переизбрало Ким Чен Ына на пост председателя Государственного совета (Комиссии по государственным делам). Позднее президент России Владимир Путин поздравил северокорейского лидера с переизбранием и отметил, что в Москве высоко ценят личный вклад Ким Чен Ына в упрочение союзнических связей между странами.

В феврале лидер КНДР поздравил с Днем основания Корейской народной армии (КНА) военнослужащих, которые в настоящее время служат в Курской области. Ким Чен Ын отметил, что 2026 год станет годом грандиозных перемен, когда фронт борьбы КНА расширится. Верховный главнокомандующий отметил, что в ближайшие пять лет еще более повысится особая, незаменимая роль армии КНДР.

Ранее Ким Чен Ын назвал «священным храмом» музей, посвященный освобождению Курской области.

 
