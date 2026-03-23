«Они это показывают»: в НАТО заявили о желании Зеленского «заключить сделку» с Россией

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет «заключить сделку» и «положить конец войне». По его словам, позицию Украины необходимо донести до России, чтобы та была готова к уступкам. Рютте также отметил, что США продолжают поставлять Киеву разведданные и оружие. Накануне в Майами прошли переговоры делегаций США и Украины, которые спецпосланник Трампа Стив Уиткофф назвал «конструктивными». Российская сторона в них не участвовала.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет «заключить сделку». Об этом Рютте сообщил в интервью американскому каналу CBS News.

«Я полтора часа беседовал с президентом Зеленским в Лондоне. Он хочет добиться заключения соглашения, и мы должны убедиться, что мы также донесем эту позицию до россиян, чтобы они были готовы пойти на уступки», — сказал Рютте.

Генсек НАТО также заявил, что президент США Дональд Трамп «последовательно делал все необходимое, чтобы оказать давление» на Украину для мирного урегулирования конфликта. Он добавил, что Украина «хочет идти на контакт».

«Они это показывают. Они хотят положить конец войне и также настроены на соглашение с россиянами», — добавил Рютте.

США продолжают снабжать Киев разведывательными данными и обеспечивают поставки оружия совместно с Европой, рассказал глава альянса.

«Что касается Украины, то США снова оказывают критически важную разведывательную поддержку и обеспечивают поставки оружия, работая вместе с европейцами для обеспечения борьбы Украины против России и гарантируя, что у Киева есть все необходимое», — отметил Рютте.

Переговоры в Майами

Накануне в Майами в штате Флорида пошли переговоры между представителями США и Украины. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров в своем Telergam сообщил, что на встрече обсуждались гарантии безопасности для Киева.

«Во Флориде завершили очередной этап переговоров с американской стороной в рамках процесса, направленного на достижение устойчивого мира. Во время встреч сосредоточились на вопросах надежных гарантий безопасности и гуманитарного трека, в частности обмена и возвращения наших граждан», — написал он.

Умеров также рассказал о продвижении в согласовании позиций двух стран и «последующим сужением круга нерешенных вопросов».

«Отдельное внимание было уделено согласованию подходов для дальнейшего продвижения к практическим результатам», — написал глава СНБО.

Зеленский, комментируя прошедшую встречу с американской делегацией, заявил, что важно не допустить, чтобы Россия «получила вознаграждение за войну».

«И важно, чтобы мы все не были вынуждены вернуться к войне через несколько месяцев или лет, то есть чтобы гарантии безопасности для Украины и всей Европы были достаточными для мира — для надежного мира», — добавил украинский лидер.

Переговоры без России

Встреча представителей США и Украины прошла во Флориде 21 и 22 марта. Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф назвал прошедшие переговоры «конструктивными».

В соцсети X он написал, что на встрече стороны сосредоточились «на сужении и решении остающихся вопросов с целью приближения ко всеобъемлющему мирному соглашению».

СМИ отмечали, что на встрече в таком формате впервые присутствовал представитель Госдепа США — старший советник политического управления Крис Карран.

Россия в переговорах не участвовала. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков ранее отмечал, что трехсторонние переговоры на данный момент находятся «на паузе», так как у американской стороны «другие приоритеты».

Представитель Кремля сообщил, что они возобновятся, когда будут согласованы графики с американской стороной.

Президент США Дональд Трамп в начале марта называл Зеленского преградой для урегулирования конфликта на Украине.

«Немыслимо, что он является препятствием. У тебя нет козырей. Теперь у него еще меньше козырей», — говорил американский лидер в интервью изданию Politico.