Экс-премьер Франции Лионель Жоспен умер в возрасте 88 лет

На 89-м году жизни скончался Лионель Жоспен — одна из ключевых фигур французской Социалистической партии, бывший премьер-министр страны, пишет Le Monde со ссылкой на заявление семьи политика.

Президент республики Эммануэль Макрон назвал Жоспена «великой судьбой Франции», которая «воплотила высокую идею Республики», а бывший президент-социалист Франсуа Олланд выразил «безграничную печаль», отдав дань уважения «образцовому» характеру «преданного человека». Лидер Социалистической партии Оливье Фор охарактеризовал экс-премьера как «вдохновителя», который «привел к власти плюралистическое левое движение».

Политик родился 12 июля 1937 года в городе Медон (департамент О-де-Сен) в протестантской семье. Его мать Мирей Дандье работала акушеркой, отец Робер Жоспен был преподавателем и впоследствии директором государственного центра для трудных детей и несовершеннолетних правонарушителей, убежденным пацифистом, масоном и членом СФИО (предшественницы Социалистической партии).

Жоспен занимал посты первого секретаря Социалистической партии, депутата парламента, министра в правительстве Франсуа Миттерана, а также возглавлял кабинет министров в период президентства Жака Ширака. Он дважды баллотировался на высший государственный пост, и оба раза проиграл, причем в 2002 году даже не прошел во второй тур.

В январе прошлого года Жоспен перенес «серьезную операцию». «Всем, кто беспокоится о моем здоровье, хочу сообщить следующее: я перенес серьезную операцию, которая прошла успешно. Сейчас я дома и восстанавливаюсь», — заявлял он после этого, отказавшись поделиться подробностями.

