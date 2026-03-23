«Не превращайте в шоу»: в Госдуме отказались от проверок чиновников на полиграфе

В России не нужно вводить обязательную проверку чиновников на детекторе лжи, так как это слишком примитивная мера, которая не поможет победить коррупцию, убежден депутат Госдумы Виталий Милонов. Отталкиваться в этих вопросах следует от ужесточения наказаний за реальные нарушения, а подобные тесты на полиграфе – это не более чем превращение серьезной темы в шоу, заявил он в беседе с НСН.

Так он прокомментировал указ президента Мадагаскара Михаэля Рандрианирина о том, что все претенденты на пост министров отныне будут сначала проходить проверку на детекторе лжи. По мнению Милонова, это неверный подход, так как ориентироваться надо не на тесты, а на профессионализм.

«Ребенок этот тест пройдет за пять минут, врать не будет, но он не становится от этого профессионалом. Что касается коррупции, для этого есть правоохранительные органы. Если они играют в телевизионное шоу, это красиво. А если говорить про реальную борьбу с коррупцией, то детекторы лжи здесь не являются панацеей», — подчеркнул парламентарий.

Депутат подчеркнул, что выступает за максимально жесткие способы борьбы с коррупцией, а также призвал не снимать ответственность с правоохранительной системы и налоговых органов.

«Превращать все в шоу не нужно. Жизнь гораздо более сложная, мы не с инфузориями-туфельками работаем, а с людьми», — подчеркнул он.

Что касается детектора лжи, то в России этот подход иногда применяется, однако он не гарантирует эффективности, добавил Милонов. Депутаты проходят гораздо более суровый отбор — это выборы и мнения избирателей, которые нельзя обмануть, заключил он.

До этого в России предложили ввести обязательную проверку на полиграфе перед проведением сделок на вторичке, чтобы избежать мошенничества. Однако, как объяснил эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский «Газете.Ru», показания полиграфа не имеют юридической силы, поэтому россиянам при покупке квартир логично пользоваться услугами видеофиксации сделки у нотариуса.

Ранее министров самарского правительства решили проверить на детекторе лжи.

 
