Wi-Fi спас бизнес в центре Москвы

Отключение мобильного интернета в центре Москвы, начавшееся в первых числах марта, спровоцировало всплеск посещаемости заведений, где есть публичный Wi-Fi, что принесло таким точкам дополнительную выручку. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на оценки участников рынка.

Согласно данным оператора публичного доступа в сеть Hot-WiFi, кафе, рестораны, магазины, отели и бизнес-центры, предоставляющие клиентам интернет, смогли принять сверх обычного потока около 3,4 млн посетителей. Прирост их выручки эксперты оценили в 6 млрд рублей.

Динамика подключений в центре столицы резко пошла вверх. За первые 14 дней марта количество сессий в публичных сетях Wi-Fi увеличилось в четыре раза, достигнув 23 млн уникальных подключений. Объем переданных данных вырос в 3,5 раза, составив 54,7 терабайта.

Рост числа пользователей публичного интернета зафиксировали и на столичных вокзалах. В «Транстелекоме» подтвердили, что там число подключений к Wi-Fi выросло в 2,5 раза. В «Ростелекоме» также отметили изменения в потребительском поведении: количество заявок на подключение фиксированной связи с Wi-Fi-роутерами увеличилось на 40%, что связывают с перебоями в работе сотового интернета.

Директор по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком биржи» Анастасия Биджелова назвала сложившуюся в центре Москвы ситуацию переходной. Она пояснила, что процедура регистрации в публичных сетях стала проще, но пользователи по-прежнему сталкиваются с трудностями при получении СМС и кодов авторизации.

При этом, как отмечают опрошенные изданием участники рынка, говорить о всеобщей финансовой выгоде не приходится. Многие предприниматели указывают на убытки из-за отсутствия стабильной мобильной связи. Среди основных проблем они называют сбои в работе служб доставки, сложности с проведением оплаты и недоступность программ лояльности.

