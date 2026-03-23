В Сочи мужчина на коне устроил погром в магазине

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Сочи мужчина на коне прискакал в магазин, устроил погром и попал на видео

В Сочи мужчина верхом на коне въехал в супермаркет на Красной Поляне, лошадь снесла несколько витрин. Кадры произошедшего публикует Telegram-канал «ЧП Сочи».

По словам свидетелей, покупатель спокойно заехал в магазин верхом, объяснив сотрудникам, что не хочет оставлять коня на улице. В торговом зале животное задело стенд, поскользнулось, упало на пол и отказалось подниматься.

Персоналу пришлось освобождать проходы и вызывать помощь, чтобы вывести испуганного коня. О состоянии животного не сообщается.

До этого на Кубани голый покупатель разгромил магазин косметики. 51-летний покупатель ворвался в магазин косметики и начал крушить витрины с товаром. Испуганные продавцы вызвали полицию и заперли дебошира в магазине. Стражи порядка ехали на вызов около часа, за это время покупатель успел раздеться и поломать все стеллажи с косметикой и парфюмерией. В карманах его одежды был обнаружен складной нож и пакет с неизвестным веществом, мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательств.

Ранее дагестанка отомстила мужу за вторую жену и разгромила его магазин.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!