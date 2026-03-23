В Сочи мужчина на коне устроил погром в магазине

В Сочи мужчина на коне прискакал в магазин, устроил погром и попал на видео

В Сочи мужчина верхом на коне въехал в супермаркет на Красной Поляне, лошадь снесла несколько витрин. Кадры произошедшего публикует Telegram-канал «ЧП Сочи».

По словам свидетелей, покупатель спокойно заехал в магазин верхом, объяснив сотрудникам, что не хочет оставлять коня на улице. В торговом зале животное задело стенд, поскользнулось, упало на пол и отказалось подниматься.

Персоналу пришлось освобождать проходы и вызывать помощь, чтобы вывести испуганного коня. О состоянии животного не сообщается.

До этого на Кубани голый покупатель разгромил магазин косметики. 51-летний покупатель ворвался в магазин косметики и начал крушить витрины с товаром. Испуганные продавцы вызвали полицию и заперли дебошира в магазине. Стражи порядка ехали на вызов около часа, за это время покупатель успел раздеться и поломать все стеллажи с косметикой и парфюмерией. В карманах его одежды был обнаружен складной нож и пакет с неизвестным веществом, мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательств.

Ранее дагестанка отомстила мужу за вторую жену и разгромила его магазин.