Выросло число пострадавших в результате ЧП в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке

NBC News: при столкновении самолета и машины в Нью-Йорке пострадал 41 человек

Более 40 человек получили травмы в результате столкновения пассажирского самолета с пожарной машиной в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на исполнительного директора Портовой администрации Кэтрин Гарсия.

«Пострадал 41 человек», — говорится в материале.

Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи. Травмы получили как пассажиры и члены экипажа самолета, так и сотрудники экстренных служб. К текущему моменту врачи выписали и отпустили домой 32 человека.

Столкновение пассажирского самолета Bombardier CRJ-900 и пожарной машины на взлетно-посадочной полосе аэропорта Ла-Гуардия произошло 23 марта. Изначально сообщалось о 13 пострадавших, впоследствии их количество увеличилось. Двух человек — пилотов воздушного судна — спасти не удалось.

В связи с инцидентом аэропорт временно закрыли. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных и оперативных служб, им предстоит установить причины и все обстоятельства случившегося.

